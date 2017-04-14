{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 60,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
14 апреля 2017
13 апреля 2017
08:17  14 апреля 2017 0

Россиян предупредили о вспышке гепатита в Европе

Прививки от гриппа Курган, укол, шприц, прививка от гриппа
Чтобы не заболеть, нужно поставить прививкуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роспотребнадзор сообщил о повышении уровня заболеваемости гепатитом А среди геев в 13 странах Европы. На данный момент число заболевших составляет 330 человек, проживающих в Австрии, Бельгии, Италии, Ирландии, Великобритании, Дании, Португалии, Испании, Швеции, Голландии, Франции, Финляндии и Германии. Большинство из тех, кто заразился опасным заболеванием среди мужчин, имели гомосексуальные контакты.

Тех, кто попал в группу риска, европейские специалисты срочно вакцинируют, также проводится широкая «санитарно-просветительская» работа. Представители Роспотребнадзора советуют россиянам учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок в европейские страны, передает телеканал 360.

Для того, чтобы защитить организм от заболевания, необходимо сделать прививку. Срок инкубационного периода составляет от 7 до 50 дней.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров