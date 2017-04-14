08:17 14 апреля 2017 0

Чтобы не заболеть, нужно поставить прививку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роспотребнадзор сообщил о повышении уровня заболеваемости гепатитом А среди геев в 13 странах Европы. На данный момент число заболевших составляет 330 человек, проживающих в Австрии, Бельгии, Италии, Ирландии, Великобритании, Дании, Португалии, Испании, Швеции, Голландии, Франции, Финляндии и Германии. Большинство из тех, кто заразился опасным заболеванием среди мужчин, имели гомосексуальные контакты.

Тех, кто попал в группу риска, европейские специалисты срочно вакцинируют, также проводится широкая «санитарно-просветительская» работа. Представители Роспотребнадзора советуют россиянам учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок в европейские страны, передает телеканал 360.

Для того, чтобы защитить организм от заболевания, необходимо сделать прививку. Срок инкубационного периода составляет от 7 до 50 дней.