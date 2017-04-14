Бузова пришла на вечеринку в «рыбацких» сапогах за 200 тысяч. ФОТО

08:50 14 апреля 2017 0

Бузова часто эпатирует публику (архивный снимок) Фото: Instagram Ольги Бузовой

Телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на гала-ужине «МУЗ-ТВ», где огласили номинантов ежегодной премии за достижения в области музыки, в необычном наряде, чем привлекла внимание участников вечеринки.

На Бузовой были одеты странные розовые сапожки, напоминающие рыбацкую обувь, в том к которым была подобрана губная помада. Стоимость обуви «звезды» составляет порядка 200 тысяч рублей, однако выглядят они, по мнению других участников мероприятия, странно, пишет издание «Дни.ру».

Бузова умеет эпатировать публику, к чему давно привыкли ее поклонники, однако в этот раз, по мнению прессы, теледива переплюнула сама себя.