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14 апреля 2017
13 апреля 2017
08:50  14 апреля 2017 0

Бузова пришла на вечеринку в «рыбацких» сапогах за 200 тысяч. ФОТО

Бузова часто эпатирует публику (архивный снимок)Фото: Instagram Ольги Бузовой

Телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на гала-ужине «МУЗ-ТВ», где огласили номинантов ежегодной премии за достижения в области музыки, в необычном наряде, чем привлекла внимание участников вечеринки.

На Бузовой были одеты странные розовые сапожки, напоминающие рыбацкую обувь, в том к которым была подобрана губная помада. Стоимость обуви «звезды» составляет порядка 200 тысяч рублей, однако выглядят они, по мнению других участников мероприятия, странно, пишет издание «Дни.ру».

Бузова умеет эпатировать публику, к чему давно привыкли ее поклонники, однако в этот раз, по мнению прессы, теледива переплюнула сама себя.

Бузова шокировала публику новым нарядом
Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

Лев Истомин
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