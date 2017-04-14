{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 60,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
14 апреля 2017
09:00  14 апреля 2017 0

Губернаторы вычисляют отставки, Первый канал отказался от «Евровидения», югорский «наноморс». Все самое интересное и обсуждаемое — в утренней рассылке «URA.RU»

Михалков и Ельцин Центр, михалков никита
Главный "мохнатый шмель" и "бесогон" России Никита Михалков не упускает шанса покритиковать Ельцин Центр, построенный в честь президента, которого он открыто поддерживал в 1996 годуФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Начинайте новый день с чтения новостей. Это можно делать, даже не заходя на наш сайт - просто оставьте нам адрес электронной почты, и рассылка будет приходить на ваш почтовый ящик. Никакого спама, только новости два раза в день по будням и один раз в выходные.

И вот главное к этому часу:

Сразу шесть губернаторов за короткое время оказались в наручниках, а еще одного (челябинский экс-глава Михаил Юревич) объявят в международный розыск. Неприкасаемых больше нет, и все это сильно пугает и действующих глав, и тех, кому предлагают губернаторство. Первые пытаются понять, кто из них следующий, вторые отказываются от поста.

«Первый канал» все-таки не будет показывать «Евровидение-2017», которое пройдет в Киеве. Виновным в ситуации назвали принимающую сторону и «Европейский вещательный союз», который не смог всех помирить.

Национальная студенческая футбольная лига своеобразно объяснила, почему во время футбольного матча в Москве чеченская команда избила игроков из УрФУ (одного даже запинывали впятером). По их мнению, «ребята что-то не поделили». Ну да, с кем не бывает.

Кинорежиссер Никита Михалков, у которого сложные отношения с Ельцин Центром, поддержал открытие в музее первого президента России супермаркета. А сам музей он предложил перенести куда-нибудь в другое место.

Скоро Салехард останется без всякой наземной связи с внешним миром — близится ледоход, и в этом году он начнется раньше обычного (что своего рода сенсация и повод поговорить о глобальном потеплении). Как город готовится пережить важное (и красивое) событие — узнал наш корреспондент, который и сам скоро сможет связываться с редакцией только по телефону и через интернет.

Пятничное. Югорский «Технопарк высоких технологий» на промышленном форуме представил «наноморс». По-научному — «продукты переработки дикоросов, произведенных с использованием кавитации и других инновационных технологий с применением подготовленной воды цеолитфильрующей установкой». Нет времени объяснять, жмите по ссылке и посмотрите на этот передовой бизнес-проект, который стоит каких-то невероятных денег.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров