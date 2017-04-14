09:00 14 апреля 2017 0

Главный "мохнатый шмель" и "бесогон" России Никита Михалков не упускает шанса покритиковать Ельцин Центр, построенный в честь президента, которого он открыто поддерживал в 1996 году Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Начинайте новый день с чтения новостей. Это можно делать, даже не заходя на наш сайт - просто оставьте нам адрес электронной почты, и рассылка будет приходить на ваш почтовый ящик. Никакого спама, только новости два раза в день по будням и один раз в выходные.

И вот главное к этому часу:

Сразу шесть губернаторов за короткое время оказались в наручниках, а еще одного (челябинский экс-глава Михаил Юревич) объявят в международный розыск. Неприкасаемых больше нет, и все это сильно пугает и действующих глав, и тех, кому предлагают губернаторство. Первые пытаются понять, кто из них следующий, вторые отказываются от поста.

«Первый канал» все-таки не будет показывать «Евровидение-2017», которое пройдет в Киеве. Виновным в ситуации назвали принимающую сторону и «Европейский вещательный союз», который не смог всех помирить.

Национальная студенческая футбольная лига своеобразно объяснила, почему во время футбольного матча в Москве чеченская команда избила игроков из УрФУ (одного даже запинывали впятером). По их мнению, «ребята что-то не поделили». Ну да, с кем не бывает.

Кинорежиссер Никита Михалков, у которого сложные отношения с Ельцин Центром, поддержал открытие в музее первого президента России супермаркета. А сам музей он предложил перенести куда-нибудь в другое место.

Скоро Салехард останется без всякой наземной связи с внешним миром — близится ледоход, и в этом году он начнется раньше обычного (что своего рода сенсация и повод поговорить о глобальном потеплении). Как город готовится пережить важное (и красивое) событие — узнал наш корреспондент, который и сам скоро сможет связываться с редакцией только по телефону и через интернет.

Пятничное. Югорский «Технопарк высоких технологий» на промышленном форуме представил «наноморс». По-научному — «продукты переработки дикоросов, произведенных с использованием кавитации и других инновационных технологий с применением подготовленной воды цеолитфильрующей установкой». Нет времени объяснять, жмите по ссылке и посмотрите на этот передовой бизнес-проект, который стоит каких-то невероятных денег.