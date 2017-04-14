Эксперты назвали самую безопасную в мире страну

09:15 14 апреля 2017 0

Новый рейтинг поможет туристам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Специалисты Всемирного экономического форума опубликовали рейтинг самых безопасных стран в мире, где Россия оказалась на 109-й строчке, расположившись ниже Перу, но впереди Украины.

Первое место в рейтинге заняла Финляндия, опередив другие 135 стран, далее следуют Объединенные Арабские Эмираты и Исландия, пишет «Национальная служба новостей».

В конце списка оказались Колумбия, Йемен и Сальвадор. Украине досталась только 127 место. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как уровень преступности в стране, ситуация в сфере терроризма и наличие военного конфликта в стране.