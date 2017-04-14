Россияне перестали жениться

09:18 14 апреля 2017 0

В России все реже регистрируют браки Фото: Pixabay

Исследователи Высшей школы экономики выяснили, что брак в России все чаще заменяется сожительством. Трансформация семейного института происходит среди неблагополучных слоев населения в городах, а также в целом среди рожденных после 1975 года.

Склонность к браку проявляют те, кто очень долго жил с родителями, а также поздно начавшие делать карьеру. Сожительство постепенно стало восприниматься людьми в качестве формы семейного союза, равнозначной браку, что происходит в результате изменения структуры домохозяйств, пишет «Коммерсант».

Сожительство характерно для людей со средним специальным образованием с небольшим доходом, а также для молодежи, впервые вступающим в союз в возрасте до 17 лет, проживающей в городах.

Повышает шанс вступления в официальный брак беременность девушки, особенно в молодом возрасте.