Самолет врезался в ограждение при посадке. ВИДЕО

09:35 14 апреля 2017 0

Курс самолета изменил ветер Скрин видео Youtube

Четыре человека получили ранения в Тайване в результате неудачной посадки самолета, который врезался в ограждение.

ЧП произошло с турбовинтовым самолетом DHC6-400 тайваньской авиакомпании Daily Air, на борту которого находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Всем пострадавшим выплатят по 165 долларов, пишет RT.

По мнению специалистов, инцидент произошел из-за сильного ветра, изменившего курс самолета во время приземления. Все обстоятельства аварии выясняют стражи порядка.