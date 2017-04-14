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14 апреля 2017
09:58  14 апреля 2017 0

Российскому боксеру предложили бросить пить водку

Ковалев Сергей. Боксер. Челябинск, ковалев сергей
Ковалев даже пьяным готов победить американцаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-чемпион мира, уроженец челябинского города Копейск Сергей Ковалев пообещал, что даже пьяным сможет победить своего соперника по ближайшему титульному бою, американца Андре Уорда. Этим заявлением россиянин ответил на колкости со стороны тренера своего соперника о злоупотреблении спиртным.

«Нельзя пить целый год напролет и ждать, что на тебя это не повлияет. Я бы поставил на то, что именно из-за этого он теперь устает. Суть не в лишних тренировках. Просто нельзя пить водку целый год и ждать, что справишься с кем-то вроде Андре», — приводит слова Хантера Boxing Scene.

Ковалев на такое обвинение лишь рассмеялся. «Значит, я пью. Ну, ладно. Выходит, что даже пьяным я победил Уорда. Даже употребляя спиртное во время подготовки к предыдущему бою, я смог победить и был ограблен судьями. А если серьезно, это ложь, что я постоянно пью. На самом деле я забочусь о своем здоровье», — заявил россиянин.

Андре Уорд на это заметил что «забрался в голову» к Ковалеву. «Когда еще вы видели, чтобы он так себя вел? Я в его голове. Это не значит, что дело сделано, но я уже там. За последние четыре месяца я узнал о нем больше, чем за 12 раундов нашего боя», — приводит слова Уорда Boxing News 24.

17 июня в Лас-Вегасе состоится матч-реванш между Ковалевым и Уордом. В первом бою в ноябре прошлого года американец отобрал у россиянина титулы чемпиона мира в полутяжелом весе, по версиям WBA/WBO/IBF. Ковалев считает, что его засудили или, как говорят боксеры, «ограбили судьи».

Сергей Леонов
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