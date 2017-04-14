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14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
10:18  14 апреля 2017 0

Югорские силовики выступили с заявлением об опасности. ФОТО

Челябинск, ледяной дождь, остановились троллейбусы, гололед
Дороги ХМАО превращаются то в каток, то в грязевые ванныФото: Альбина Золотухина © URA.RU

ГИБДД Югры предупреждает водителей об опасности на дорогах. Об этом «URA.RU» сообщили в Госавтоинспекции ХМАО.

Полицейские отмечают, что в регионе ожидается дождь и гололед — температура воздуха в центре ХМАО держится на уровне нуля градусов, а в Сургуте, к примеру, утром шел сильный снегопад. Выпавшие осадки превращаются в кашу, из-за которой на улицах города уже произошло несколько мелких аварий.

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Так сейчас выглядят трассы Югры Фото: Валентин Александрович, «ВКонтакте»

В ГИБДД просят быть боле внимательными — выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгона, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. «Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет», — говорится в заявлении ГИБДД ХМАО.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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