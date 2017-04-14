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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
10:10  14 апреля 2017 0

В центре Екатеринбурга обнаружили кости. ФОТО

Останки найдены во время прокладки кабеля у площади 1905 годаФото: Ночные новости

В центре Екатеринбурга возле магазина «Пассаж» рабочие прокладывали кабель. При раскопках они наткнулись на кости.

В центре города возле площади 1905 года в ночь на пятницу, 14 апреля, рабочие во время работ по прокладке кабеля сделали страшную находку — обнаружили кости. Об этом было доложено властям, но оснований для беспокойства, что обнаружены следы преступления, скорее всего, нет. Кости даже визуально очень старые. Кроме того, известно, что в XVIII веке на этом месте находилось кладбище при Богоявленском кафедральном соборе, стоявшем в районе нынешней площади 1905 года. Во время реконструкции площади в 2008 году были обнаружены более пятидесяти захоронений XVIII столетия.

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Находка сделана на месте кладбища XVIII века Фото: Ночные новости

Сами рабочие, передает ИА «Ночные новости», пришли к выводу, что, вероятнее всего, кости принадлежат животным и были завезены сюда вместе с грунтом.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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