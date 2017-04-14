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14 апреля 2017
10:05  14 апреля 2017 0

Психологи рассказали, как выбрать идеальное фото для соцсетей

Открытая лицензия от 22.07.2016 Viber, соцсети, Facebook, Skype, гаджеты, viber, vtcctylth, whatsapp, telegram, twitter, мессенджеры, мобильные приложения
Правильное фото в соцсети повышает популярность пользователяФото: ?lvaro Ib??ez /Flickr.com

Ученые рассказали, как выбрать идеальное фото для профиля на сайте знакомств. По мнению психологов, эту задачу лучше поручить абсолютно незнакомому человеку, это поможет повысить вашу привлекательность в глазах других в несколько раз.

В ходе исследования выяснилось, что многие пользователи Интернета выбирают серьезную фотографию для профиля в LinkedIn и забавную для Facebook, а также сайта знакомств. Нередко собственный выбор оказывается неудачным, передает телеканал 360.

В эксперименте приняли участие более ста студентов одного из вузов. Снимки, которые выбирали для людей незнакомцы, оказывались в среднем в два раза популярнее, чем те, что выбирали сами владельцы аккаунтов.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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