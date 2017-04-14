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10:22  14 апреля 2017 0

На Ямале будут судить бывшего высокопоставленного полицейского

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Оборотень в погонах из Ямальского районе предстанет перед судомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале будут судить бывшего замначальника отдела МВД Ямальского района. Его обвиняют в покрывательстве браконьеров, получении крупных взяток и краже. Полицейский был задержан в июне прошлого года. Расследование завершено и передано в суд.

Следователи раскрывают некоторые детали и эпизоды преступной деятельности бывшего полицейского. В декабре 2014 года в районе поселка Сюнай-Сале в Ямальском районе обвиняемый остановил на дороге двух местных жителей на снегоходах. В санях у них оказалось более полутора тонн муксуна. Никаких разрешительных документов на вылов у мужчин не было. Полицейский согласился отпустить задержанных, но забрал себе более 800 кг ценного груза в качестве взятки. Следователи выявили несколько подобных случаев.

Еще один эпизод произошел в примерно в декабре 2015 года. Тогда полицейский помог владелице одного из магазинов перевести три тонны браконьерского улова. Он лично нашел технику и исполнителей, которые доставили рыбу в магазин. При этом позаботился, чтобы никто этот груз в дороге не задержал. За это он должен был получить 37,5 тыс. рублей. Но денег так и не получил по независящим от него причинам.

Ранее, в апреле того же года, полицейский украл полторы тонны рыбы у жителя поселка Новый Порт.

«С целью сбора доказательств вины злоумышленника следствием проведен значительный объем работы. Установлены и допрошены 19 свидетелей, проведены обыски, назначены криминалистические и иные экспертизы. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ямалу.

Вячеслав Егоров
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