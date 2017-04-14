{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 60,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
10:51  14 апреля 2017 0

На Южном Урале подростка придавило футбольными воротами

Поездка в Каменск-Уральский. Осмотр дорог города, чистоты улиц и т.д., ворота, футбол
Детей вывели на поле во время сильного ветраФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сильный порыв ветра опрокинул футбольные ворота на поле детской спортшколы в Кыштыме Челябинской области. Тяжелая металлическая конструкция придавила 13-летнего подростка. Как сообщили «URA.RU» в администрации города, ЧП произошло вечером в четверг, 13 апреля, во время тренировки юных футболистов на территории физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Мальчика доставили в больницу, у него перелом голени, — рассказали в мэрии. — Врачи госпитализировали подростка и оказали необходимую помощь». В администрации подчеркнули, что теперь предстоит разобраться, почему тренировки проводили при таких погодных условиях и почему ворота не были закреплены.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров