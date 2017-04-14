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14 апреля 2017
10:39  14 апреля 2017 0

В МИД КНДР сказали, когда проведут ядерные испытания

Ядерный щит. Челябинск., ядерная бомба
КНДР продолжит испытания своего оружияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что страна намерена проводить ядерные испытания, когда сочтет это необходимым.

В МИДе назвали сложившуюся ситуацию в регионе «порочным кругом», в котором президент США Дональд Трамп своими сообщениями только создает проблемы, пишет «Федеральное агентство новостей».

В ответ на патрулирование акватории Южно-Китайского моря американскими кораблями и возможный превентивный удар, в КНДР заявили, что не будут «сидеть сложа руки», передает «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что самые мощные испытания Пхеньян может провести завтра, 15 апреля, в день рождения основателя страны Ким Ир Сена.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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