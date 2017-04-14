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Главные новости Курганской области
10:52  14 апреля 2017 0

Центральные улицы Кургана перекроют из-за праздника

Пасха Крестный ход Курган, пасха, крестный ход
В центре города пройдет крестный ходФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На центральных улицах Кургана в воскресенье, 16 апреля, будет временно перекрыто движение в связи с проведением пасхального крестного хода. Об этом информирует городская администрация.

С 15.30 до 17.00 часов для движения всех видов транспорта будут закрыты улицы Володарского (от К. Маркса до Гоголя), Гоголя (от Ленина до Красина), Красина (от Гоголя до Климова). Движение общественного транспорта по этим участкам дорог будет возобновляться по мере прохождения колонны. Водителей просят заранее спланировать свои маршруты движения по городу.

Как сообщили «URA.RU» в курганской епархии, встреча и раздача благодатного огня состоится в 15.00 в Богоявленском соборе Кургана, после чего пройдет общегородской крестный ход в собор Александра Невского, пасхальная вечерня и небольшой концерт на территории возле храма.

Анна Бояркина
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