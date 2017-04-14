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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
11:09  14 апреля 2017 0

«Чудо природы». Кровавая луна в небе поразила уральцев. ФОТО

Кровавая Луна заставила уральцев смотреть в небоФото: ZMK The Best ВКонтакте

Редкое атмосферное явление — луна ярко-красного цвета — впечатлило жителей Екатеринбурга.

«Красота, обычно наблюдала такое только летом!», — написала в комментариях в соцсетях под снимком Луны Катерина Рождественская. «Чудо природы!», — восторженно отреагировал Андрей Дарк. «Позавчера такое же кровавое, огромное, потрясающе завораживающее солнце уходило в закат», — поделилась наблюдениями Арина Клочкова.

«По-моему, это символ того, что авторы и все поддерживающие транспортную реформу будут подыхать в адовых муках», — вспомнил о наболевшем Виталий Лопатин.

Как рассказал «URA.RU» сотрудник кафедры астрономии и геодезии ИЕН УрФУ Павел Скрипниченко, спутник Земли может менять оттенок на восходе и закате из-за особого прохождения солнечного света через атмосферу. Также Луна становится красной во время полного лунного затмения. А при крупных извержениях вулкана небесное тело становится голубым.

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Фото: Типичный Екатеринбург

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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