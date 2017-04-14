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14 апреля 2017
11:14  14 апреля 2017 0

В 20 раз круче «мамы»: властям США напомнили о российском «папе всех бомб». ВИДЕО

Российская супербомба мощнее американскойСкрин видео Youtube

После того, как американские военные применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу GBU-43/B, специалисты заявили, что в арсенале армии России есть бомбы помощнее.

Американцы впервые применили авиационную бомбу, которую называют «мамой всех бомб» в четверг, 13 апреля. Снаряд используется для уничтожения тоннелей и бункеров террористов, он имеет вес в 9,5 тонн, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как выяснилось, Российская АВБМП легче американского аналога, однако превосходит его по мощности взрыва в четыре раза, поражая площадь в 20 раз больше.

Лев Истомин
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