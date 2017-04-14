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11:22  14 апреля 2017 0

Пермский депутат дважды попался пьяным за рулем

Морг, увольнение, безработица, эмоции, алкоголизм, бутылка, пьянство, алкоголь
За пьяную езду против депутата возбуждено уголовное делоФото: depositphotos.com © URA.RU

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении одного из депутатов. Народный избранник дважды попался на пьяной езде.

Член Совета депутатов Ольховского сельского поселения в первый раз попался пьяным за рулем еще в 2014 году. Тогда у него отобрали права и выписали административный штраф. В марте 2017 года депутат снова сел за руль в нетрезвом состоянии. На этот раз в отношении него было возбуждено уже уголовное дело. Дело возбуждено лично главой краевого СУ СКР Мариной Заббаровой, рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Это не первый случай, когда народные избранники Пермского края садятся за руль пьяными. В прошлом году депутат Бардымского сельского поселения отмечал победу на выборах и решил сам доехать до дома. За пьяную езду он отделался штрафом.

Анна Белкина
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