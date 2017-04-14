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14 апреля 2017
11:38  14 апреля 2017 0

Дочь Кадырова знала жениха до свадьбы две недели

Дочь Кадырова очень близка с отцомФото: Instagram

Дочь чеченского лидера Рамзана Кадырова, 18-летняя Айшат, дала интервью одному из крупнейших глянцевых изданий — журналу Tatler. В разговоре с журналистами автор коллекции модной одежды дома Firdaws рассказала о платьях, замужестве и взаимоотношениях с отцом.

Издание отмечает, что юная Айшат старается не афишировать свое семейное положение. Известно, что спутнику жизни Кадыровой 19 лет и он является сыном погибшего друга Рамзана Кадырова, его одноклассника, «и вообще отличный парень», пишет Tatler. До дня свадьбы будущие молодожены были знакомы друг с другом всего две недели.

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Дочь Кадырова презентовала в Москве чеченские платья. ФОТО

Изданию Айшат рассказала, что чеченские женщины выбирают свой жизненный путь, советуясь с мужем, образование получить им никто не запрещает. «Среди наших женщин есть поэты, государственные деятели, врачи, журналисты, — поясняет дочь Рамзана Кадырова. — Главное, чтобы все они были в религии — если женщина соблюдает правила Священной книги, то станет и идеальной женой, и идеальной мамой. Поэтому и разводов у нас меньше».

Говоря о модном доме Firdaws, девушка отметила, что «много работала с архивами, ходила в библиотеку, смотрела фотографии из альбомов мамы, бабушки. Как результат, платья из представленной недавно в Грозном первой коллекции Айшат похожи на национальный костюм. Дочь Кадырова отмечает, что мусульманская мода — в первую очередь «традиции, изящество и скромность». Что касается гостей, которые были на показе, Айшат пояснила, что были те, кого приглашали авторы коллекции, а есть те, кто просто очень захотел приехать сам. Напомним, что событие посетили Яна Рудковская, Тимати, Ольга Бузова, Алена Водонаева и многие другие.

Рассказывая об отношениях с отцом, Айшат поведала, что тот загрузил свою первую story в Instagram из кондитерской месяц назад, до этого Кадыров не знал, что это такое.

Татьяна Трушина
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