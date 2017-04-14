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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
11:40  14 апреля 2017 1

В Екатеринбурге подали заявку на проведение «Монстрации»

Первомай (1 мая). Демонстрация. Сургут, веселье, радость, улыбки, смайлики
1 мая в Екатеринбурге состоится шествие с шутливыми лозунгами и транспарантамиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Организаторы «Монстрации» подали заявку на свое ежегодное шествие. Оно, как и раньше, состоится 1 мая, но место сбора участников шутливой акции решено перенести от театра Драмы на площадку возле Ельцин Центра. Об этом «URA.RU» рассказал активист Александр Семухин.

«Во-первых, красивее картинка; во-вторых, не держать Октябрьскую площадь (там могут проводиться другие мероприятия); в-третьих, отсутствие фонтанов. В теплую погоду особо печальные эмо туда лезут, дабы что-то друг другу доказать», — объяснил агентству причину переноса места сбора участников Семухин.

По словам собеседника, в этом году он ожидает, что в аполитичном шествии поучаствуют порядка 400 человек.

«Монстрация» — демонстрация с абсурдными и шутливыми лозунгами и транспарантами. Проводится каждый год во многих городах России.

Сергей Демин
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