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14 апреля 2017
11:46  14 апреля 2017 0

«Стоит подучиться боксу». Соцсети отреагировали на избиение футболистов УрФУ командой из Грозного

Уральцу сломали носФото: скрин

Драка игроков футбольной команды Уральского федерального университета со сверстниками из грозненского вуза вызвала бурную реакцию в соцсетях. Напомним, несколько уральцев получили серьезные травмы.

«До крови аж — ужас», — прокомментировал видео с инцидентом житель Екатеринбурга Матвей Татаркин. «Уральским футболистам факультативно стоит подучиться боксу», — ехидно заметил пользователь по имени Владимир. «Это некрасиво. На поле есть судья, игрокам такое непозволительно», — считает Муслим Магомаев.

«Знатно парню лицо разбили», — отметил пользователь с ником Клик Клэк.

Драка произошла во время матча Национальной студенческой лиги. В результате конфликта на поле эмоции взяли верх: футболисты из Грозного и их запасные напали на нескольких уральцев. Игроки команды УрФУ стали разнимать драчунов. В результате серьезно пострадало несколько футболистов из Екатеринбурга, один попал в больницу с травмами головы.

Данил Бардин
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