12:33 14 апреля 2017 0

Юные артисты и их наставники побывали на "Высоте 239" Фото: пресс-служба ЧТПЗ

При Челябинском театре оперы и балета открывается детская школа мюзикла. Финансирование в 2017 году возьмет на себя группа ЧТПЗ, а первая масштабная постановка с участием ее выпускников увидит свет на юбилейном фестивале «Снежность» в декабре.

Одаренные юные южноуральцы и профессиональные артисты выйдут на сцену в семейном мюзикле «Калейдоскоп мечты». В кастинге приняли участие более пятисот детей и подростков из Челябинска, Миасса, Копейска, а также других городов и сел Челябинской области. 65 из них, в возрасте от трех до 16 лет, были утверждены на роли.

«Мюзикл дарит уникальную возможность детям проявить свои способности и заявить о себе. Я очень рад, что у нас, на Южном Урале, так много по-настоящему талантливых ребят. Думаю, что спектакль станет хорошим подарком для гостей „Снежности“ и вызовет много добрых и светлых эмоций», — отметил председатель попечительского совета театра оперы и балета, акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров по итогам заседания попечительского совета театра.

1/4 Первыми увидели «Калейдоскоп мечты» Борис Дубровский, Андрей Комаров и члены попечительского совета театра. Фото: пресс-служба ЧТПЗ

В созданный по инициативе губернатора Бориса Дубровского совет входят собственники и учредители крупных предприятий, предприниматели и меценаты, а его председателем является акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

Белые металлурги проводят театральный фестиваль «Снежность» уже пятнадцатый год при поддержке правительства Челябинской и Свердловской областей, а также властей Татарстана. За это время состоялось 300 спектаклей и концертов для детей и молодежи, которые посетили 150 тысяч зрителей. На Урал и в Поволжье приезжали артисты более чем 80 ведущих театральных коллективов России, включая музыкальный театр Наталии Сац «Синяя птица», Московский театр юного зрителя, театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, театр кукол имени Сергея Образцова, Санкт-Петербургский театр «Лицедеи».

Благодаря поддержке ЧТПЗ зрители смогли встретиться с композитором Владимиром Шаинским, народным артистом РФ Игорем Костолевским, режиссером Аллой Суриковой, народной артисткой РФ Терезой Дуровой, народным артистом РФ Константином Райкиным и другими деятелями искусства.