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14 апреля 2017
11:51  14 апреля 2017 0

США с помощью «мамы всех бомб» ликвидировали 36 боевиков ИГ

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
США сбросили на Афганистан мощную бомбуФото: Ксения Сальникова © URA.RU

В результате использования военными США сверхмощной авиационной бомбы GBU-43/B в Афганистане уничтожено 36 боевиков ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России решением Верховного суда). Об этом сообщили власти страны.

Сверхмощная бомба была сброшена американскими военными 13 апреля для уничтожения тоннелей боевиков ИГ, пишет «Газета.ру».

Ранее специалисты напомнили военным США о том, что в России есть своя супербомба, которая при меньших размерах способна поразить территорию в 20 раз больше, чем американский аналог.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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