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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:02  14 апреля 2017 0

Свердловского депутата будут судить за лжесвидетельствование

Пятое заседание Совета депутатов Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Думы города Сургута и Думы Сургутского района, чиновник, власть, нога, портфель депутата
Депутат дал показания в пользу мошенниц, но сам попал последствиеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат гордумы города Режа в Свердловской области попал под суд за дачу ложных показаний. Депутат пытался выгородить работниц БТИ, осужденных за мошенничество.

В СКР города Режа завершено уголовное дело в отношении 55-летнего депутата Александра Богаткина.

«Еще в 2014, 2015 и 2016 годах он допрашивался в качестве свидетеля по уголовному делу местной жительницы города Валентины Захваткиной и техника Режевского филиала БТИ Светланы Бариновой, которые обвинялись и впоследствии были осуждены за мошенничество», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По данным следствия, Баринова изготовила для Захваткиной подложные кадастровые паспорта на несуществующие объекты недвижимости. По этим документам Захваткина получила свидетельства о государственной регистрации права собственности на несуществующие дома. В итоге она купила участки по льготной цене 6,5 тысяч рублей при фактической стоимости участков свыше 700 тысяч рублей. На следствии Богаткин дал показания в пользу мошенницы.

«Депутат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей „заведомо ложные показания свидетеля в суде либо при производстве предварительного расследования“», — сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Александр Лукманов
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