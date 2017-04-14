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Главные новости Курганской области
11:59  14 апреля 2017 0

В курганском спецприемнике травят клопов и заключенных. «Дышать нечем»

Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, камера, тюрьма, полиция, спецприемник
В полиции считают, что угрозы для здоровье нетФото: Илья Московец © URA.RU

В спецприемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке, проводятся работы по санитарной обработке. Находящиеся в камерах люди чувствуют сильный запах химикатов. Об этом «URA.RU» сообщила супруга одного из задержанных.

Как пояснили ситуацию в УМВД России по Курганской области, в подчинении которого находится спецприемник по улице 2-й Часовой, 40а, в учреждении проводятся ежемесячные мероприятия по дезинфекции. Работы продлятся два дня, 13 и 14 апреля. Сначала обработают одну половину камер, затем другую.

«Арестованных в момент обработки в камерах нет. Применяют быстро выветривающийся препарат. Жалоб на здоровье от задержанных лиц не поступало. Сотрудники полиции во время мероприятия также находятся в спецприемнике», — уточнил начальник пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева.

Председатель ОНК Юрий Стрелков в телефонном разговоре с нашим корреспондентом рассказал, что ему известно о данной ситуации, но от подробных комментариев отказался.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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