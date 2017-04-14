12:17 14 апреля 2017 0

Представитель Рамзана Кадырова объяснил, из-за чего начался конфликт Фото: из архива Салаудина Мамакова

Официальный представитель Рамзана Кадырова на Среднем Урале Салаудин Мамаков высказался по поводу драки между игроками чеченской и уральской команд на матче Национальной студенческой лиги в Москве, в результате которой трое уральцев получили травмы, еще одного пришлось увозить на «скорой». По мнению чеченского дипломата, причиной драки стала провокация.

«Поведение должно быть достойным: хоть на ринге, хоть на футбольном поле люди должны высказывать друг другу уважение, даже к своему сопернику, — заявил представитель главы Чечни в Свердловской области Салаудин Мамаков. — Я не знаю всех подробностей конфликта, но уверен, что это была хорошая провокация с чьей-то стороны».

По предположению Мамакова, драке предшествовала словесная перепалка. «Уверен, что футболист, который спровоцировал все это, обматерил, видать, чеченского спортсмена, как это сейчас принято — на каждом слове мат-перемат. А на Кавказе такие вещи даром не проходят. Не важно, на поле — не на поле, хоть в быту, хоть в телестудии, если один человек оскорбил другого, такое не прощается. Хоть в Москве, хоть где: если находишься в обществе кавказцев, ты должен уметь следить за своим языком».

(момент драки — 1.46)

Вместе с тем представитель Кадырова на Урале высказался за мирное разрешение ситуации. «Надеюсь, что этот конфликт найдет должное понимание и осуждение как с одной, так и с другой стороны, — заявил Салудин Мамаков. — Футбол, как и любой другой вид спорта, должен объединять людей, и хотелось бы, чтобы поведение как болельщиков, так и самих спортсменов было достойным. Футболисты, хоть с Урала, хоть из Чеченской республики, если вышли на поле, должны уметь держать себя в руках. Надеюсь, что конфликт будет должным образом решен Футбольным союзом».

В четверг, 13 апреля, в Москве во время футбольного матча Национальной студенческой лиги между командами Уральского федерального университета и Чеченского госуниверситета произошел инцидент: уральский игрок Роман Шалин грубо сыграл против чеченского, и, когда судья отвернулся, тот ударил его.

Завязалась драка, в ходе которой трое уральцев получили серьезные травмы, в том числе у одного — сложный перелом носа и черепно-мозговая травма. По словам свидетелей, в один из моментов драки грозненские спортсмены запинывали одного уральца впятером. Еще одного уральского спортсмена с этого же матча увезли на «скорой» после травмы, полученной в первом тайме.