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14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
12:19  14 апреля 2017 0

СКР завел дело на челябинца, избившего врача

Клипарт, разное. Екатеринбург, больница, скорая помощь, приемный покой, неотложка
Челябинцу грозит срок за побоиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет по Челябинской области возбудил дело о побоях и угрозе убийством на челябинца, избившего врача. Решается вопрос об аресте подозреваемого, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел 10 апреля на северо-западе Челябинска. Участковый врач Анастасия Нефедова пришла к студентке. В коридоре ее встретил огромный пес породы алабай без намордника. Врач попросил отца заболевшей девушки убрать собаку. Тот заявил, что животное не кусается. После словесной перепалки мужчина побил женщину.

Женщина-врач в тот день обошла оставшихся больных. А на следующий день написала рапорт на имя главврача своей горбольницы №5. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Женщина ушла на больничный.

«Следственный комитет вновь напоминает, что будет жестко пресекать каждый случай нападения на врача и привлекать злоумышленников, препятствующих профессиональной деятельности врачей, к уголовной ответственности», — добавили в СКР.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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