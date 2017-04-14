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14 апреля 2017
12:42  14 апреля 2017 0

Уральские города сравнили по обеспеченности машинами. Рейтинг

Снегопад в конце марта. Челябинск, снегопад, автомобиль победа
Жители в городах-миллионниках по-разному обеспечены машинамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России выпустили свежий рейтинг обеспеченности крупных городов легковыми машинами, в список благодаря большой численности населения попали Екатеринбург, Челябинск и Пермь.

В начале года средняя обеспеченность легковыми автомобилями в России составила 288 штук на тысячу жителей. В крупных городах этот показатель существенно выше. Так, в Санкт-Петербурге он составляет 319 штук, а в Москве — 307.

В Екатеринбурге исследователи аналитического агентства «Автостат» насчитали 302 авто на тысячу жителей (город занял шестое место в списке), в Челябинске — 269 (13-е место), а в Перми — 237 штук (она на последнем, 15-м месте).

Также в списке оказались Воронеж, Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону и ряд других областных центров.

Три уральских города попали в топ
Фото: агентство Автостат

Лев Истомин
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