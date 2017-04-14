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14 апреля 2017
12:14  14 апреля 2017 0

По-настоящему отвратительное зрелище. Собчак наблюдала за сексом мужа с другой

Открытие Ельцин центра (доп). Екатеринбург, собчак ксения
Теледиве пришлось понервничатьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своем удивительном сексуальном опыте: вместе с другими людьми она наблюдала за тем, как ее муж страстно целует другую женщину и занимается с ней сексом. Так Собчак описала свой поход на премьеру фильма «Яна и Янко», где ее супруг Максим Виторган играет в паре с Олесей Судзиловской.

«Казалось, много чего в жизни было, а такого — никогда», — призналась Ксения Собчак, отметив, что для кого-то это была комедия, а для нее «по-настоящему отвратительное зрелище», пишет издание «Дни.ру», подчеркивая, что теледива применила непечатное выражение на английском языке, которое не может публиковаться в СМИ в силу этических причин.

«От нервного срыва спасло только то, что Олеся Судзиловская в фильме была похожа на любимую Робин Райт и в этой сцене она была на пятом месяце беременности», — отметила Собчак в своем посте в Instagram, признавшись, что «и сама бы не устояла». Телеведущая добавила, что всегда считала Судзиловскую очень красивой женщиной, которой красота мешает получать характерные роли, но в этой картине актриса просто прекрасна.

Максим Виторган и Ксения Собчак оформили отношения в феврале 2013 года. В ноябре 2016 года телеведущая родила сына Платона. Для Ксении мальчик стал первенцем, а вот у Максима есть двое детей от первого брака.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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