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Главные новости Курганской области
13:06  14 апреля 2017 1

В Зауралье за похищенного человека потребовали смешной выкуп

Мера пресечения для шести участников массовых беспорядков в Цыганском поселке. Екатеринбург, конвой, заключенный, полиция
План похищения разработал заключенныйФото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области заключенный, который отбывал наказание в колонии строгого режима, организовал похищение человека с целью получения выкупа. Подробности криминальной истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Соучастники заключенного, угрожая убийством, усадили в автомобиль молодого человека — жителя села Марково. Потерпевшего увезли в Курган, где по телефону начали требовать от его родителей 60 тысяч рублей за его освобождение, кроме того, отняли у него дорогостоящий телефон и продали в магазин «Деньги мигом».

После звонка преступников родители обратились в полицию. В ходе организованной для передачи денег встречи один из преступников был задержан, спустя некоторое время был установлен и второй участник преступлений.

Приговором Кетовского районного суда одному из преступников назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а его подельнику (уже находящемуся в колонии) — десяти лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Татьяна Жаткина
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