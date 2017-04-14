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12:25  14 апреля 2017 0

Ямальские власти помогут бизнесу заработать на мусоре

Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, мусор, экология, отходы, свалка, полигон тбо, тко
Для переработчиков мусора на Ямале создадут особые условияФото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты Ямала сформировали повестку предстоящего заседания. Оно состоится 27 апреля. На нем спикер Сергей Ямкин отчитается о состоянии законодательства в 2016 году. Парламентарии планируют ввести особые условия для переработчиков мусора. В закон о промышленной политике собираются добавить такое понятие, как экотехнопарк.

«Они представляют собой индустриальные (промышленные) парки, деятельность которых направлена на развитие производств в области обращения с отходами производства и потребления, внедрение наилучших доступных технологий в сфере охраны окружающей среды», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы уточняют, что это нужно для поддержки бизнесменов, которые занимаются мусором.

На Ямале уже есть инвестор, который заявил о масштабных планах работы с мусором — «Инновационные технологии». В Ноябрьске запущен завод по переработке отходов из пластика. Сырье для линии должно поступать со всего округа, в том числе из Салехарда, Пуровского района и Надыма. Эта же компания получила право на обслуживание свалки и хранение отходов. «Инновационные технологии» защитили тариф на утилизацию мусора в департаменте ЖКК, энергетики и тарифной политики Ямала. Раньше эти траты покрывал городской бюджет, однако в связи с изменением законодательства расходы лягут на граждан.

Юлия Фролова
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