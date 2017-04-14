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14 апреля 2017
12:34  14 апреля 2017 0

Китай готов участвовать в приватизации российских госактивов

Визит Игоря Шувалова на Центральный стадион. Екатеринбург, шувалов игорь
Шувалов обсуждает сотрудничество с КНРФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гаоли выступил с заявлением о готовности приватизировать часть государственных активов в России. Об этом политик заявил на встрече с вице-премьером РФ Игорем Шуваловым, которая состоялась во время заседания российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

На мероприятии обе стороны одобрили создание двух фондов, которые займутся инвестициями в российскую горнодобывающую и металлургическую промышленность, а также в девелоперские и инфраструктурные проекты, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно, что в первом квартале нынешнего года товарооборот между Россией и Китаем вырос в долларовом эквиваленте почти на 30%.

Лев Истомин
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