{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 60,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
12:49  14 апреля 2017 0

Россияне не должны оплачивать депортацию мигрантов из нашей страны. Уральский политик придумал, что делать, и внес проект в Госдуму

Владимир Сысоев. Пресс-конференция. Тюмень, сысоев владимир
Депутат Госдумы Владимир Сысоев предложил выдавать мигрантам полисы на депортациюФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский депутат Государственной Думы Владимир Сысоев подготовил законопроект, согласно которому мигранты должны будут иметь полис обязательного страхования риска депортации при въезде в Россию.

В пятницу, 14 апреля, депутат от ЛДПР Владимир Сысоев внес законопроект, который обяжет каждого мигранта иметь обеспечение в 100 тыс. рублей при въезде в Россию. Подтверждающим документом, по словам Владимира Сысоева, станет полис обязательного страхования риска депортации.

«Сейчас законодательство предусматривает форму принудительного выдворения, и оно может проводиться за счет трех источников: за счет принимающей стороны, лица, которое депортируют, и федерального бюджета, то есть за счет налогоплательщиков. Этот полис станет дополнительной мерой, которая поможет снизить расходы на россиян при выдворении мигрантов», — пояснил корреспонденту «URA.RU» идею законопроекта Владимир Сысоев.

Парламентарий отдельно подчеркнул актуальность темы для России, где с новой силой разгорается дискуссия о депортации мигрантов, которые становятся членами террористических группировок или совершают преступления.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров