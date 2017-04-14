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12:58  14 апреля 2017 0

В Пермском театре оперы и балета меняется руководство

Старые здания Перми., оперный театр, пермь
Исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Галина Полушкина получила пост замминистра культуры регионаФото: Алексей Гущин © URA.RU

Исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Галина Полушкина получила пост замминистра культуры региона. Ее место в театре занял глава Государственного архива Пермского государственного архива Андрей Борисов.

«Галина Кирьяновна — это отличная кандидатура на должность заместителя министра культуры Пермского края. Сейчас необходимо, чтобы появился в министерстве человек, который отвечает за строительство и реконструкцию учреждений культуры. Объектов много: в первую очередь, это вторая сцена театра оперы и балета, но есть и галерея, и, в том числе, проблема реконструкции сцены нашего театра и так далее», — отметил директор Театра-Театра Анатолий Пичкалев.

Андрей Борисов вступает в новую должность в пятницу, 14 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора. Ради поста исполнительного директора оперного он оставил должность главы Государственного архива Пермского края. Кто теперь будет возглавлять ГАПК — пока неизвестно. Сам Андрей Александрович не берет трубку.

Анна Белкина
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