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Главные новости Тюменской области
13:04  14 апреля 2017 2

Тобольская митрополия ждет решения Следственного комитета по обвинениям в педофилии

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Тюмень, димитрий, митрополит
Тобольская епархия готова защищать честь и достоинство владыки Димитрия, но ждет реакции Следственного комитета на обвинения священника в педофилииФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тобольская митрополия не подавала иск в суд против публициста Андрея Кураева, обвинившего владыку Димитрия в педофилии. Такой иск может появиться только после окончания проверок правоохранительных органов, если они последуют. Об этом «URA.RU» заявил пресс-секретарь митрополии, отец Григорий Мансуров.

Сообщение об иске, якобы поданном против борца с «гомоиерархами» РПЦ Андрея Кураева, появилось в одном из уральских СМИ. «Решение об этом (подаче иска — ред.) будет приниматься только после проверки Следственного комитета, если она будет, — заявил Мансуров. — Сейчас никаких решений мы принимать не станем, идет Страстная седьмица, далее — Пасха. Только когда по этому вопросу будет какое-то решение компетентных органов, мы примем дальнейшее решение».

Мансуров уклончиво ответил на вопрос, является ли сообщение об иске против Андрея Кураева дезинформацией. «Мы готовы защищать честь и достоинство митрополита различными способами, могут обсуждаться разные меры его защиты, но решение будет принято позднее», — отметил Мансуров.

В Следственном управлении СК РФ по Тюменской области по-прежнему отказываются от комментариев.

Николай Бастриков
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