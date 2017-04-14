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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
14:41  14 апреля 2017 2

Заседание свердловского правительства перенесено. Губернатора вызвали в Москву

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, заседание правительства со
Министры подозревают, что визит губернатора в Москву будет политическимФото: Владимир Жабриков © URA.RU

График заседаний правительства Свердловской области вновь скорректирован из-за командировки губернатора.

Как сообщают источники «URA.RU», на следующей неделе кабинет министров соберется 19 апреля — на день раньше запланированного. Такое решение принято из-за того, что 20 апреля губернатор Евгений Куйвашев проведет в Москве. Цель его визита в столицу пока не раскрывается. В правительстве предполагают, что она может быть связана с предстоящими выборами губернатора региона.

Руководитель департамента Информационной политики Свердловской области Александр Иванов не считает этот перенос существенным событием. «Правительство Свердловской области работает в ежедневном режиме без выходных и праздников. На заседаниях правительства принимаются и подписываются решения и постановления, заранее проработанные на рабочих совещаниях. При утверждении дня очередного заседания учитываются рабочие графики губернатора, его заместителей и министров и выбирается наиболее оптимальная дата».

Константин Джултаев
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