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14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:26  14 апреля 2017 2

Противники Храма на воде снова выйдут на улицы с протестом

Акция Обнять пруд - 2. Екатеринбург, набережная городского пруда, акция обними пруд
Жителям Екатеринбурга, выступающим против строительства храма на городском пруду, предложат снова выразить протестФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм
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В начале июня в Екатеринбурге состоится очередная акция протеста против строительства так называемого Храма на воде в акватории городского пруда, рассказал «URA.RU» депутат городской Думы Дмитрий Головин.

Формат мероприятия, по словам собеседника агентства, еще не определен, но, скорее всего, оно будет таким же мирным, как акция «Обними пруд».

«Это будет мирная акция протеста. Наиболее активное участие в ее организации будут принимать „Комитет городского пруда“; православные, которые понимают, что возведение собора нанесет большой удар по Русской православной церкви, потому что не очень здорово, когда она так пренебрегает мнением людей; жители центра Екатеринбурга. Им и без того хватает колокольного звона трех церквей, расположенных неподалеку», — пояснил Головин, отметив, что более конкретная информация об акции появится ближе к середине мая.

8 апреля на набережной Исети прошла вторая по счету акция «Обними пруд». В этот день вдоль реки собралось порядка полутора тысяч горожан, которые выступают против застройки городского пруда.

Сергей Демин
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