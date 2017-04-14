18:31 14 апреля 2017 1

На Решетникова уже жалуются президенту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Группа дольщиков Первого Пермского микрорайона написала письмо Владимиру Путину с просьбой воздействовать на нового главу региона Максима Решетникова. В администрации губернатора «URA.RU» не стали комментировать действия дольщиков, которым власти на этой неделе озвучили вариант решения проблемы недостроев.

Координатор инициативной группы дольщиков Первого Пермского микрорайона Наталья Трушникова сообщила, что написано открытое письмо Владимиру Путину. Президента просят вмешаться в решение проблемы дольщиков, которые остались неудовлетворены встречей с временно исполняющим обязанности губернатора Максимом Решетниковым.

Часть дольщиков настаивает, что для решения их проблем необходимо привлечь инвестора. Однако Решетников на встрече 10 апреля предложил пермякам создать жилищно-строительный кооператив и достроить объекты за дополнительные средства. Другой вариант — продать с торгов земельный участок и недострои, но тогда дольщики получат не более 20% от размера требований.

«Минимальная сумма доплаты составляет 11 тысяч рублей за квадратный метр, и не факт, что цифра не вырастет. Так вот, если Максим Решетников не готов решить вопрос с минимальными потерями для дольщиков и максимальной работой со своей стороны, то жители Пермского края не готовы отдать свой голос на выборах губернатора в сентябре 2017 года за Максима Решетникова», — сказано в обращении.

Авторы письма считают, что для решения их проблемы все же следует привлечь инвестора. А власти региона должны взять на себя ответственность за этот проект, поскольку земельный участок под строительство был выделен государством, и Первый Пермский микрорайон презентовал (в том числе на телевидении) предыдущий губернатор Виктор Басаргин.

«Хотим обратить внимание и попросить вас, чтобы вы поправили вновь назначенного молодого технократа, исполняющего обязанности губернатора. Объяснили ему, Владимир Владимирович, что преемственность власти — это не только преемственность пиара, но и преемственность ответственности, которую несет власть за события, происходящие с людьми на территории края. А в случае, если он не последует вашим советам, мы будем настаивать на его дальнейшей замене», — говорится в письме. В администрации губернатора действия группы дольщиков не комментируют.

Известно, что на встрече с дольщиками Максим Решетников предложил организационную поддержку и юридическое сопровождение при формировании жилищно-строительного кооператива. При этом было озвучено, что правительство примет специальные меры в интересах социально незащищенных групп граждан: тем, для кого квартиры в Первом Пермском микрорайоне должны стать единственным жильем, возможно, не придется доплачивать за достройку объектов.

«Мы должны принять необходимые нормативные акты, чтобы люди, которые попали в сложную финансовую ситуацию, получили необходимую поддержку из краевого бюджета — для того, чтобы достроить эти объекты, и они получили жилье, за которое заплатили», — также заявил Решетников на заседании правительства в среду, 12 апреля.

Один из участников встречи рассказал «URA.RU», что в действительности на предложения Решетникова не все отреагировали негативно. Многие выразили готовность рассмотреть предложенный вариант. Следующая встреча с дольщиками состоится в июне.

Дольщики Первого Пермского микрорайона (масштабный проект в селе Лобаново) на сегодняшний день являются одной из наиболее активных протестующих групп в Прикамье. Застройщик не выполнил свои обязательства и прекратил работу после неоднократного переноса сроков сдачи объектов. Семьи, в том числе многодетные, сегодня вынуждены снимать жилье при наличии кредитов и ипотеки, а застройщик в ближайшее время может быть признан банкротом.