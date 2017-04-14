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14 апреля 2017
13:35  14 апреля 2017 2

Боевик ИГИЛ просит Россию вылечить его тяжелобольную дочь

Открытая лицензия на 21.07.2015. Терроризм., террорист
Мужчина не намерен возвращаться домойФото: Jon Olav Eikenes/Flickr

Потенциальный террорист, уехавший из Дагестана в Турцию вместе со своими дочками, чтобы пополнить ряды боевиков ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России решением Верховного суда), намерен вернуть одного из детей на родину для лечения.

В Турции состояние девочки резко ухудшилось — у ребенка обнаружили камни в почках, после чего отец позвонил теще и стал умолять ее забрать детей домой. Бабушка уже выезжала в Турцию и видела родных, которые живут на улице и не имеют постоянно заработка, однако тогда без документов детей не выпустили на родину, пишет Life.ru.

В России после этого в дело вмешался детский омбудсмен — сейчас документы на опекунство практически готовы, после чего детей можно будет вернуть в Россию.

Отец девочек числится в федеральном и международном розыске из-за участия в незаконном вооруженном формировании, после того как присягнул на верность ИГ. Возвращаться домой он не намерен.

Лев Истомин
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