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14 апреля 2017
13:25  14 апреля 2017 4

Один из самых богатых людей России пересел с RollsRoyce на метро. ФОТО

Банкир признал, что так ездить гораздо быстрееФото: Instagram Олега Тинькова

Банкир Олег Тиньков сменил RollsRoyce на метро. По словам бизнесмена, с его студенческих времен подземка совсем не изменилась — даже запахи в московском метро сейчас точно такие же, что и много лет назад в питерском.

«Вчера ехал на московском метро и понял, что это быстрее, чем на RollsRoyce, — написал Тиньков в Instagram, приложив фотографи. — Кстати, с моих петербургских студенческих времён метро практически не изменилось, даже запахи все те же. Странно». По признанию банкира, месяц назад он ездил на метро в Лондоне, но «наши люди» ему понравились больше.

«Все, езжу только на метро», — резюмировал предприниматель.

Тиньков списке богатейших бизнесменов России в 2016 году занимает 169-е место с состоянием 500 миллионов долларов.

Татьяна Трушина
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