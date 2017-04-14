Челябинскую компанию обезглавили за увольнение сына госинспектора

13:56 14 апреля 2017 0

Строители обвиняют трудинспектора в блокировке их работы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Строительная компания «Квартал» обвинила сотрудника Государственной инспекции труда Челябинской области Владимира Бафонина в прессинге их компании в отместку за увольнение сына. Жалобы направлены прокурору региона и бизнес-омбудсмену, сообщил «URA.RU» руководитель фирмы Станислав Садовников.

«Квартал» на 30% принадлежит администрации Копейска, на 70% — ООО «АСУ» Садовникова, Маргариты Стариковой и Олега Юдакова. Летом 2014 года фирма приняла Евгения Бафонина на должность инженера по охране труда и технике безопасности. Через полгода его попросили уволиться по собственному желанию. «Он фактически не появлялся на работе, на устные замечания не реагировал. Не вел документы по охране труда», — рассказывает Садовников. На март—апрель этого года была назначена плановая проверка «Квартала». Вместо обозначенного в плане инспектора пришел его коллега Владимир Бафонин, отец уволенного сотрудника.

«Инспектор ни с кем не встречался, рабочие места не смотрел. Но выдал предписание об отстранении всех сотрудников, кроме директора и главбуха, поскольку с персоналом не проводился инструктаж по работе с компьютерами. Руководству также предписано в течение двух месяцев пройти обучение инструктажу и аттестации рабочих мест. Фактически инспектор пытается парализовать работу компании из мести за увольнение сына», — уверен Сандовников.

Строители не собираются выполнять предписания. Садовников готовит иск в суд об отмене предписаний. Параллельно просит прокуратуру оценить действия Бафонина-старшего. По словам Садовникова, здесь усматриваются признаки конфликта интересов и воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. «План проверок на 2017 год верстается в конце 2015 — начале 2016 года. Так что не надо смущаться разницей по времени между увольнением сотрудника, заменой инспектора и приходом отца обиженного работника», — считает Садовников.

Руководитель Государственной инспекции труда в Челябинской области Павел Шишмаков сообщил корреспонденту «URA.RU», что находится в командировке и не готов комментировать. Начальник отдела информационно-правовой деятельности Игорь Васильев, ответственный за работу со СМИ, на момент написания новости не отвечал на звонки.