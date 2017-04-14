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13:39  14 апреля 2017 0

Художник написал суперпортреты ямальских губернаторов. ФОТО

Портрет Кобылкина пока в коллекции художника, но он готов его продать за достойную ценуФото с сайта bars89.com

Салехардский художник Сергей Баранов пишет так называемые суперпортреты. Это портрет человека, изображающий его историю, достижения и яркие моменты биографии. В коллекции художника есть портреты двух ямальских губернаторов, Юрия Неелова и Дмитрия Кобылкина, а также легендарного председателя исполкома окружного совета депутатов Михаила Броднева.

Сергей Баранов рассказал «URA.RU», что все портреты создавались к разным случаям. Например, портрет Михаила Броднева он рисовал к юбилею ЯНАО. Работа была подарена музейно-выставочному комплексу имени Шемановского и была частью юбилейной экспозиции.

Портрет Дмитрия Кобылкина художник написал в прошлом году. Это своего рода летопись первой пятилетки губернатора, написанная по случаю его назначения на второй срок. Кстати, портрет Кобылкина пока находится в коллекции художника, и он ждет достойного случая, чтобы подарить работу. Хотя художник готов и продать портрет за достойную цену.

Портрет первого губернатора Ямала Юрия Неелова автор назвал «Золото Африки». Он рассказал, что Юрий Васильевич когда-то бывал на африканском сафари и эта поездка произвела на него сильное впечатление. К юбилею Неелова в его резиденции готовилась экспозиция, часть которой была посвящена именно Африке. Портрет был написан как раз для этой выставки.

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Портрет Юрия Неелова Художник: Сергей Баранов

Вячеслав Егоров
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