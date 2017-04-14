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14 апреля 2017
13:43  14 апреля 2017 0

В Крыму за нарушение границы арестовали итальянское судно

Крым., лодки, катера, черное море, южный берег крыма
Судно находится в КерчиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Итальянское судно, экипаж которого нарушил государственную границу России возле берегов Крыма, арестовано пограничниками.

Инцидент произошел 10 апреля, когда буксир «Аран» с флагами Мальты, задержали в Азовском море. На борту судна находились шесть членов экипажа и капитан, которые являются выходцами из Словении, Хорватии и Черногории, передает телеканал 360.

После ареста судно доставили на якорную стоянку в Керчь, запретив покидать порт. Компанию-владельца OCEAN KOPEP D.O.O. и капитана оштрафовали на 430 тысяч рублей за нарушение морской границы. Возбуждено административное дело.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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