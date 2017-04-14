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Главные новости Тюменской области
14:02  14 апреля 2017 0

Тюменские «фронтовики» поймали на незаконной свалке машину государственной компании. ВИДЕО

Свалки Кургана апрель 2015 год , свалка
Свалка растянулась на несколько гектар (фото из архива)Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Тюменские «фронтовики» выяснили, кто привозит мусор на несанкционированную свалку рядом с селом Успенка в Тюменском районе. Фотографии и видеозапись, где видно автомобиль ДРСУ-1 АО «ТОДЭП», представители ОНФ разместили на интерактивной карте свалок и популярном видеохостинге. В ДРСУ-1 корреспондента «URA.RU» заверили, что разберутся в ситуации.

О существовании огромной свалки мусора рядом с селом Успенка в Тюменском районе представителям ОНФ сообщили местные жители. Они отправили сообщение на всероссийский портал «Карта свалок». «Несанкционированная свалка, неограниченный доступ любой техники, неограниченный слив ЖБО с территории Успенского МО и Переваловского МО Тюменского района, а также с приграничных территорий Свердловской области», — гласит запись на портале. «Фронтовики», выехали на место, чтобы проверить сообщение местных жителей. Около Успенки они сняли на видео огромный несанкционированный полигон отходов, а кроме того — две машины, которые привезли на него очередную партию мусора.

«На полигоне во время проведения рейда были зафиксированы два грузовых автомобиля, из которых выбрасывали мешки с мусором. Один автомобиль с тюменскими номерами по наружной символике принадлежит ДРСУ-1 АО „ТОДЭП“, второй автомобиль без опознавательных знаков, с гос.номером Свердловской области», — отметили «фронтовики». В итоге ОНФ направил обращения в областной департамент недропользования и экологии, администрацию Тюменского района, Росприроднадзор, Управление ветеринарии, природоохранную прокуратуру.

Видео: ТРО ОНФ, Youtube

В ДРСУ-1 корреспондента «URA.RU» заверили, что будут разбираться с водителем, выяснят все обстоятельства, при которых он оказался на территории незаконной свалки, и записали госномер автомобиля. В пресс-службе Тюменского района подтвердили, что получили письмо от «фронтовиков» и сообщили, что сейчас в ситуации с несанкционированной свалкой разбирается районное управление ЖКХ.

АО «ТОДЭП», которому принадлежит ДРСУ-1, — крупнейшее дорожно-эксплуатационное предприятие региона со 100% долей участия правительства области.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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