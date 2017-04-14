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14 апреля 2017
14:17  14 апреля 2017 0

Венедиктов раскритиковал ФСБ после угроз из Чечни. «Пока ваши центры „Э“ гоняются за подростками, у вас под боком выросла наглая вражеская сила»

Алексей Венедиктов на лекции в УрФУ. Екатеринбург, венедиктов алексей
Венедиктов вступился за коллегФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обратился к силовикам с требованием отреагировать на призывы к расправе над журналистами «Новой газеты», которые в начале апреля опубликовали информацию о пытках и убийствах чеченских геев.

Венедиктов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке, руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину, главе ФСБ Александру Бортникову, а также руководителям Росгвардии и МВД Виктору Золотову и Владимиру Колокольцеву в заявлении, размещенном на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Венедиктова, угрозы в адрес журналистов похожи на те, что распространяет ИГИЛ в адрес журналистов, рассказывающих о зверствах религиозных фанатиков. Подобные угрозы, напоминает главный редактор «Эха Москвы», шли и в адрес Анны Политковской, Натальи Эстемировой и Бориса Немцова.

«Вы ждете чего? Пока ваши центры „Э“ гоняются за подростками с кедами, у вас под боком выросла наглая, бесконтрольная, вражеская государству сила, которая смеет угрожать гражданам России. Или она уже настолько выросла, что вы опасаетесь даже приступить к расследованию? — написал Венедиктов. — Или доморощенный ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России решением Верховного суда) настолько сильнее вас, а вам остается лишь продолжать беспомощно наблюдать, как они грозят и убивают?»

В тексте главред СМИ выразил полную солидарность коллектива «Эха Москвы» с коллегами из «Новой газеты».

После публикации материала о Чечне в Грозном состоялась встреча духовных и общественных лидеров, которые пообещали, что возмездие настигнет подстрекателей.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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