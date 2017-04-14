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14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
14:35  14 апреля 2017 0

Оппоненты Комаровой оценили ее право на третий губернаторский срок. «У нас нет преемственности в стране»

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, комарова наталья
Законы позволяют Наталье Комаровой управлять регионом до 2025 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отмена выборов губернаторов в Тюменской «матрешке»
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Системные оппоненты губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой, конкурировавшие с ней за пост главы региона в 2015 году, оценили ее право на третий срок. Депутаты Михаил Сердюк и Владимир Сысоев считают, что, фактически высшее должностное лицо автономного округа по-прежнему назначается из Москвы. Учитывая это, можно сделать вывод, что количество официально разрешенных губернаторских циклов не имеет принципиального значения. Решение вопроса упирается в политическую волю Кремля, который собственноручно подбирает руководителей и определяет для них срок полномочий.

«Оптимальный период руководства — семь лет. Ротация должна быть. Но это государственная политика, и это вопрос не к нам [Югре]. У нас нет преемственности в стране. Максимум, что есть, — это 10% ротации. Будет воля больших руководителей, губернатор будет работать столько сроков, сколько нужно. Другой вопрос, что должна быть оценка по итогам деятельности. Оценка построенной руководителем системы», — комментирует депутат Думы ХМАО-Югры от «Справедливой России» Михаил Сердюк.

Парламентарий Государственной Думы от ЛДПР Владимир Сысоев считает, что фактически губернатор Югры назначается федеральным руководством. «На это нужно смотреть с учетом специфики выборов губернатора ХМАО. Это очень сложный вопрос, потому что глава региона фактически назначается. На это влияют парламентские партии, которые представляют своих кандидатов. Губернатор Тюменской области, который отсеивает и передает президенту России пять кандидатов. Президент России, который оставляет три кандидатуры, и депутаты Югры, которые выбирают губернатора. И нужно смотреть в первую очередь на более важные проблемы, которые сейчас существуют в регионе. Дискутировать, первый это срок или второй — от этого качество жизни югорчан не улучшится», — говорит господин Сысоев.

Наталья Комарова может получить пролонгацию полномочий на посту главы ХМАО-Югры в 2020 году в третий раз. Ранее такой сценарий развития событий считался невозможным, однако законодательное разрешение есть в поправках в федеральный и окружной законы. Срок полномочий следует отсчитывать с даты избрания, 13 сентября 2015 года. Фактически госпожа Комарова сможет руководить Югрой три губернаторских срока подряд, тогда как прямолинейное толкование российского законодательства допускает только два цикла.

Эльдар Булатов
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