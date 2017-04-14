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14 апреля 2017
14:23  14 апреля 2017 0

Альфа-банк признал Крым и Донбасс оккупированными Россией территориями

Митинг посвященный присоединению Крым к России. Сургут, крым наш, митинг, флаг крыма
Не все считают, что Крым нашФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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«Альфа-банк» назвал российский полуостров Крым, а также территорию Донбасса, территориями, оккупированными Россией. Такие данные приводятся в заявлении финансовой организации на официальном сайте в украинском сегменте Интернета.

Именно «Альфа-банк» одним из первых перестал работать на якобы «оккупированных Россией территориях» в соответствии с законодательством Украины. В заявлении указано, что главный акционер банка Михаил Фридман является гражданином Израиля, который родился в украинском городе Львове, а проживает в Лондоне, пишет Life.ru.

В документе отмечается, что только за неполный прошлый год «Альфа-банк» заплатил в бюджет Украины 467 млн гривен, однако ежемесячно от граждан звучат упреки в том, что банк является российским.

Лев Истомин
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