14:34 14 апреля 2017 1

Теперь "кислород перекроют" не только горожанам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске появится сеть стационарных постов контроля в зонах влияния промышленных предприятий, сообщили «URA.RU» в Росприроднадзоре России. Это обеспечит необходимую доказательную базу при разбирательствах с главными загрязнителями воздуха в столице Южного Урала.

Предложения касаются предприятий I степени опасности, деятельность которых оказывает определяющее влияние на состояние воздуха в городе, уточнили в ведомстве. Датчики будут размещены в контрольных точках, предусмотренных согласованной проектной документацией. Их показания позволят свести воедино данные, получаемые в ходе мониторинга Челябинского гидрометеоцентра, а также региональных Центров гигиены и эпидемиологии и лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛТИ).

С учетом роста числа дней с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ) в Челябинске это позволит создать дополнительный инструмент контроля и анализа природоохранной работы предприятий. Также позволит оперативно реагировать на нарушения воздухоохранного законодательства, добавили в ведомстве.

Установить датчики выбросов на каждом предприятии, загрязняющем воздух в Челябинске, предложил на медиафоруме ОНФ спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. Региональные власти пошли дальше, считая нужным разместить посты контроля в жилых районах, поскольку там предельные концентрации вредных веществ зачастую превышают показатели в промзоне самих предприятий. Обострение экологической ситуации в областном центре спровоцировало разбирательства сначала между региональными властями и надзорными органами, а затем между Росприродназором и Челябинским металлургическим комбинатом. Высшей точкой стало возбуждение уголовного дела в отношении одного из главных загрязнителей.