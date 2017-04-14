16:32 14 апреля 2017 0

Виновные в драке должны быть наказаны, потребовал глава региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Устроившие драку на матче Национальной студенческой лиги должны быть определены и наказаны. С таким заявлением выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем блоге в соцсети Instagram.

«Вчера на матче Национальной студенческой лиги команда Уральского федерального университета встречалась с командой Чеченского госуниверситета. Матч закончился абсолютно неспортивно: произошла драка, пострадал уральский футболист Александр Тарасов. У него перелом носа и черепно-мозговая травма. Считаю, что такие инциденты недопустимы, тем более на спортивном поле. Нужно тщательно разобраться в произошедшем и наказать зачинщиков драки. И законы государства, и спортивные правила едины для всех. Они должны исполняться неукоснительно. Желаю Александру Тарасову выздоровления, а футболистам обеих команд — побед, спортивной выдержки и уважения друг к другу», — такими словами глава региона подписал фотографию с изображением уральских футболистов.

В правоохранительных органах «URA.RU» пояснили, что могли бы отреагировать на эту запись, если бы случившееся имело место во вверенном губернатору регионе. «Рапорт может составляться на основании публикации СМИ и других источников. Последняя формулировка достаточно широкая, и публикации в соцсетях в эту категорию попадают. В этом случае, однако, важны характер ситуации и различный объем информации — бывает и так, что невозможно понять, совершается правонарушение или нет. В данном же случае произошедшее лежит вне нашей юрисдикции, и заниматься им должны правоохранительные органы той территории, где имел место инцидент», — рассказали «URA.RU» в СУ СК РФ по Свердловской области.

В администрации губернатора между тем уточнили, что глава региона высказался как частное лицо — его аккаунт не является официальным средством информирования. «Это личный аккаунт Евгения Владимировича, как жителя Свердловской области. Кроме того, губернатор Свердловской области не является госслужащим и замещает госдолжность РФ, а на эту должность не распространяются требования по предоставлению данных об аккаунтах в соцсетях», — пояснил директор департамента информполитики Александр Иванов.

Очевидно, что Евгений Куйвашев обращался вовсе не к правоохранительным органам, а напрямую к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Руководитель Чечни по версии «Медиалогии» с начала 2017 года возглавляет рейтинг губернаторов, которые ведут собственные блоги. Второе место в этом исследовании у мэра Москвы Сергея Собянина, а третье — у президента Татарстана Рустама Минниханова.

Драка между командами Уральского федерального университета и Чеченского госуниверситета произошла во время футбольного матча Национальной студенческой лиги в четверг, 13 апреля, в Москве. Уральский игрок Роман Шалин грубо сыграл против чеченского, и, когда судья отвернулся, последний ударил обидчика. Завязалась драка, в ходе которой трое уральцев получили серьезные травмы, в том числе у одного — сложный перелом носа и черепно-мозговая травма. По словам свидетелей, в один из моментов драки грозненские спортсмены запинывали одного уральца впятером. Еще одного уральского спортсмена с этого же матча увезли на «скорой» после травмы, полученной в первом тайме.

Ранее на ситуацию отреагировал официальный представитель Рамзана Кадырова на Среднем Урале Салаудин Мамаков. По мнению чеченского дипломата, причиной драки стала провокация, а столкновению предшествовала словесная перепалка. Вместе с тем представитель Кадырова на Урале высказался за мирное разрешение ситуации.