15:11 14 апреля 2017 5

Четырехлетняя девочка подверглась насилию со стороны извращенцев Фото: depositphotos.com © URA.RU

В СКР расследуется уголовное дело в отношении известного в узких кругах Екатеринбурга садиста под ником Армада. Отец пострадавшей от его действий четырехлетней девочки пытается вернуть ребенка. После развода с женой ребенок остался с матерью, которая стала жить с единомышленником по БДСМ. Игры извращенцев обернулись издевательством и насилием над девочкой.

36-летний Игорь Евсеев и 19-летняя Полина Евдокимова познакомились в 2005 году. По словам Евсеева, девушка сразу призналась ему, что она мазохистка. Но Игорь не придал этим словам значения, так как не совсем поверил, что такое возможно. Спустя два года они поженились. В 2012 году у супругов родилась дочь Катя, и тогда же, по словам Евсеева, начался кошмар.

«Начались истерики, сопровождавшиеся самобичеванием: она расцарапывала себя до крови, выдирала волосы, ударом кулака пробивала двери из ламината. Все это происходило на глазах у ребенка. В конце концов она заявила, что только БДСМ-сессия может ей помочь справиться с нервами», — рассказал «URA.RU» Игорь Евсеев.

В итоге Полина уговорила мужа, и они пришли в квартиру на улице Комсомольской, оборудованную под пыточную камеру. В этой квартире находится разное оборудование для извращений, а также всевозможные плети и зажимы. «Я понимал, что такое бывает, но не знал, что так близко, — продолжает Игорь. — Мне пришлось выпороть жену, но я боялся бить сильно, и она осталась недовольна».

1/5 Страница Полины Евдокимовой Фото: фото Игорь Евсеев

Через несколько дней начались истерики, и Евсеев согласился, чтобы жена сама нашла для себя садиста. Им оказался 48-летний Сергей Справцев, известный на сайте БДСМ под ником Армада. Евсеев побоялся отпускать жену одну к незнакомому человеку и пошел с ней.

«Пришли снова в ту квартиру Комсомольской. Справцев хвастался, что он лучший на Урале садист и его заказывают из Москвы, чтобы кого-нибудь помучить. Полина велела мне снимать все происходящее на видео, — говорит Евсеев. — Я был в ужасе от того, что видел. В моем представлении так пытали фашисты людей в концлагерях. Но самое ужасное — это то, что на лице у нее было блаженство, жене все это нравилось. Только тогда я понял, что не смогу больше с ней жить».

В распоряжении «URA.RU» оказалась видеозапись происходящего, ее копия передана в следственные органы.

После этого Полина стала регулярно ходить к своему партнеру за новой порцией ощущений. Вернувшись, она в красках рассказывала о том, что они вытворяли. Ходила по дому голая и окровавленная. «Весь этот кошмар постоянно наблюдала девочка, но я по-прежнему боялся выносить сор из избы. Полина же заставляла ее фотографировать, а снимки выкладывала на специальный сайт таких же, как она, извращенцев. И очень гордится своими ранами, как будто боевыми шрамами», — исповедуется Игорь.

Для Игоря это закончилось нервным срывом и болезнью Паркинсона, а также разводом в феврале 2016 года — Полина заявила, что теперь будет жить со Справцевым. В этот период Евсеев познакомился с психологом Оксаной Симоновой, которая и способствовала тому, что страшная тайна вышла наружу. Симонова стала официальным представителем Евсеева вместе с адвокатом.

Наблюдая ребенка, когда Игорь встречался с дочкой в оговоренные в мировом соглашении при разводе дни, Оксана увидела, что девочка буквально на глазах меняется. «Она становилась все более напуганной и нервной. Она отказывалась рассказывать, что происходит дома, лишь говорила, что дядя Сережа плохой и делает разные глупости», — рассказала «URA.RU» Оксана Симонова.

Неожиданно Катя заговорила 8 декабря 2016 года.

«То, что она говорила, ужасно. Мы не сразу сообразили, что надо включать диктофон. Поэтому пока будем говорить лишь о том, что успели записать. Катя рассказала, что дядя Сережа показывал ей свои половые органы, писал на нее, тыкал в разные места большим гвоздем. Еще она сказала, что дядя Сережа ее больше не бьет», — продолжает психолог.

Отец сразу же пошел писать заявление в отдел полиции № 5. Обернулось это тем, что работники ПДН на него накричали, а фото-видео доказательства того, что мать девочки — извращенка, а потому ребенка надо срочно забрать, принять отказались. Позже была проведена проверка. Некорректное, непрофессиональное поведение полицейских подтвердилось, им объявили выговоры.

«После вмешательства прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности сотрудники полиции. Сейчас в Следственном комитете расследуется уголовное дело», — прокомментировал «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

В СК по Ленинскому району в отношении Сергея Справцева возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Катя по-прежнему живет с матерью, причем с декабря 2016 года отец ее не видел. Каждую неделю вместе с судебным приставом он приходит к квартире бывшей жены, но никто дверь не открывает. Судебный пристав фиксирует очередное нарушение решения суда, но этим все и ограничивается.

Психолог Оксана Симонова больше всего боится, что у ребенка начнутся необратимые психические процессы в той атмосфере, где она живет. Ведь в садике уже жаловались, что Катя била детей, приговаривая, что хочет избить их до крови. Потом ее поведение изменилось — она стала жертвой. Теперь жалобы из садика, что все дети бьют Катю. При том, что она крупная девочка и сильнее многих, она больше не дает сдачи.

Редакция «URA.RU» связалась с Полиной Евдокимовой, но она отказалась от разговора.