14:44 14 апреля 2017 11

Перепалка в ООН разозлила Запад Фото: White House/Wikipedia

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков назвал странной реакцию Запада на выступление зама постпреда России в ООН Владимира Сафронкова. Чиновнику не понравилось негодование западных стран в ответ на эмоциональное выступление из-за того, что Запад на протяжении многих лет упражняется в оскорблениях России.

По мнению Рябкова, сейчас наступил момент, когда стало необходимо послать эмоциональный сигнал коллегам за столом в Совбезе, иначе зомбирования не избежать, пишет агентство Nation News. «Вы представьте себе ситуацию, что мы продолжали бы разговор в том жанре, что, ваше превосходительство, преисполненные полного уважения почтения к вам, просили бы уделить несколько минут вашего драгоценного времени для того, чтобы вы прислушались к нашей позиции. Какой будет эффект?» — задается вопросом заместитель главы МИД РФ. По мнению Рябкова, в итоге «превосходительства» лишь окончательно уверуют в свое превосходство над всеми, а поэтому подход нужен другой.

«Потому что этим превосходительствам, если употребить наши поговорки, все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам. Есть еще пословица другая про глаза и росу», — добавил дипломат.

Ранее Сафронков на заседании Совбеза ООН потребовал от представителя Великобритании прекратить оскорбление России. Это произошло после того, как оппонент заявил, что Кремль поддерживает применение химического оружия руководством Сирии.

«Не смей оскорблять Россию больше. Уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь, все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — заявил дипломат. Его пламенная речь активно обсуждалась в социальных сетях.